قال تقرير شركة «كامكو إنفست» الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية بدول الخليج لشهر نوفمبر 2021، إن الأسواق الخليجية سجلت تراجعت للمرة الأولى منذ 13 شهرا في نوفمبر الماضي، ذلك بعد اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي عصفت بالأسواق المالية على مستوى العالم.



وتراجع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 4.7% خلال الشهر بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم، أما من حيث القيمة السوقية، انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المنطقة بمقدار 205 مليارات دولار لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار بنهاية الشهر، وأثر التراجع الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في نوفمبر على الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه والذي يبلغ الآن 29.7%.



على مستوى أسواق دول الخليج، احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى حد كبير في مواجهة الضغوط العالمية، على الرغم من أن تلك الأسواق لم تسلم من تبعات يوم 28 نوفمبر 2021 الذي شهد ضغوطا بيعية حادة على مستوى العالم في يوم واحد، وتراجعا بنسبة 1.8% و5.2%، على التوالي. وأنهت معظم البورصات الخليجية تداولات شهر نوفمبر 2021 على تراجع، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها 8.7% و7.3% على التوالي. وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية «تداول» أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1% حيث خسر السوق نحو 240.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الشهر. وسلط هذا التراجع الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل، على الرغم من أنه كان لفترة وجيزة من الوقت. وشهد الشهر أيضا تعزيز بورصة أبوظبي لريادتها العالمية من حيث الأداء منذ بداية العام 2021 بنمو بلغت نسبته 69.4%، فيما يعد أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم. كما تقدمت سوق دبي المالي مرتبة لتحتل المركز الثالث كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت نسبتها 23.3% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه. من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمركزها وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بفارق ضئيل عن دبي بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 23.8%.