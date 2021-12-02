حدث فلكي نادر لن نتمكن من مشاهدته مرة أخرى .. المذنب ليونارد في سماء الكويت 13 الجاري

أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق انه وبسبب موجة الحر التي تعيشها المنطقة هذه الأيام فإن هناك احتمالا كبيرا في هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية على منطقة شمال الخليج العربي وسرعتها تكون بين (10-15) كم/س ستصطدم برياح الكوس وتكون سرعتها بين (15-25) كم /س مكونة جبهة هوائية تتشكل على أثرها حالة من عدم الاستقرار تكون الغيوم فيها متقطعة وغير مطيرة خلال الأربعة الأيام القادمة.



وأضاف: في هذه الفترة تخفض الجبهة الهوائية درجات حرارة الجو وتتأثر هذه الريح بالرياح النفاثة على ارتفاع فوق (35) ألف قدم فوق سطح البحر ربما يعادل نحو (10) آلاف متر تقريبا ومنبعها السواحل الغربية لقارة أفريقيا والمطلة على المحيط الأطلسي، مبينا ان هذه الرياح الشمالية ستغير في حالة الطقس في المنطقة مما يجعل درجات الحرارة تنخفض وتكون بين (19-21) درجة في النهار وتنخفض في الليل وتكون بين (8-11) درجة مئوية، ولكن يبقى الجو محيرا بين لبس الملابس الشتوية في الليل ولبس الملابس الصيفية في النهار.



وجدد التأكيد على احتمالية تكون غيوم تغطي سماء المنطقة نهاية الاسبوع المقبل نتيجة تكون جبهة هوائية اثر اصطدام رياح الكوس مع الرياح الشمالية وتغطي منطقة شمال شبه الجزيرة العربية والعراق إلى جنوب سورية وجنوب الأردن وتجعل جو المنطقة غائما كليا وهناك فرصة سقوط أمطار من بعد السبت 11 الجاري بكمية تتجاوز (1.5) مليمتر وبنسبة احتمالية لسقوط المطر تفوق نسبة (55%) وذلك نتيجة دخول منخفض السوداني للمنطقة وتوغله شرقا متجاوزا السواحل الشرقية للخليج العربي، ممــا يعطي أملا في سقــوط الأمطار خلال هذه الفترة وان كانت قليلـة.



وزاد: بعد ذلك تسيطر الرياح الشمالية النشطة بهبوبها على المنطقة، حيث تلتقي مع رياح الكوس التي تهب على المنطقة مكونة جبهة هوائية قد تؤدي إلى سقوط زخات مطر رعدية و متفرقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الأيام القادمة وتحديدا من بعد الاثنين 13 الجاري.



من جهة ثانية، قال المرزوق انه يوجد حدث فلكي نادر لن نتمكن من رؤيته مرة أخرى إذا فاتتنا فرصة مشاهدته في هذه الأيام، حيث يعود للظهور في سماء المنطقة مرة أخرى بعد 80 ألف سنة، وهذا الحدث الفلكي النادر الحدوث هو ظهور المذنب (ليونارد) المكتشف حديثا في هذه السنة وهي سنة 2021 وهذا المذنب سوف يظهر في سماء الكويت والعالم العربي مساء الاثنين 13 الجاري. وهذا المذنب هو من المذنبات التي تم اكتشافها حديثا على يد عالم الفلك الاميركي جريجوري جيه ليونارد في 3 يناير 2021 وقد اكتشف في بداية هذه السنة في مرصد جبل ليمون الاميركي الذي يقع في جبال سانتا كاتالينا في ولاية اريزونا وهذا المذنب يتحرك بسرعة فائقة قدرت بنحو 255 الف كيلومتر في الساعة، وهي بالطبع سرعة تزيد على سرعة الصوت التي تبلغ 1235 كيلومترا في الساعة، ولكن سرعة هذا المذنب تقل عن سرعة الضوء بكثير جدا.



وتابع الخبير الفلكي عادل المرزوق: هذا المذنب وحسبما تشير المعلومات الفلكية سوف يشرق في سماء الكويت السبت 13 الجاري في تمام الساعة 5:56 صباحا ويغرب في الساعة 5:46 مساء، حيث يبقى في سماء المنطقة فترة زمنية تبلغ نحو 11:50 ساعة وسوف يظهر في النهار وفي فترة شروق الشمس، ولذا فإن رؤيته في النهار ستكون بواسطة المناظير والتلسكوبات، ولكن بعد غروب الشمس يمكن مشاهدة هذا المذنب بوضوح في الساعة (5:24) مساء وسوف تكون رؤيته فوق الأفق مباشرة وسيكون موقعه بين الغرب والجنوب الغربي وتحديدا سوف يكون موقعه على درجة ( 264) في البوصلة.



وبين ان هذا المذنب في سماء المنطقة سوف يجعلها منظرا جميلا وآخاذا عندما يظهر المذنب (ليونارد) في سماء المنطقة، فنرى هذا المذنب بذيله الناري الطويل في السماء وعند اقترابه من الأرض والتي سوف تكون بمسافة تبلغ نحو (35) مليون كيلو متر عن كوكب الأرض وهي أقرب مسافة يقترب فيها هذا المذنب من الأرض، وهي كما يشير علماء الفلك الى أنها مسافة آمنة وبعيدة عن الارتطام بالأرض.



فمسار هذا المذنب حاليا هو في مدار بين كوكب المريخ وكوكب الأرض في اتجاهه نحو الشمس وسوف يكون على مسافة قريبة نسبيا من (5) ملايين كيلومتر من كوكب الزهرة وسوف يصل المذنب إلى هذه المسافة من كوكب الزهرة في يوم 18 ديسمبر 2021 ولكنه سوف يمكن مشاهدتــه في سماء المنطقـــة في الفترات المسائية وبعد غروب الشمس حتى يوم 28 ديسمبــر2021 ثم يختــفي ويعود للأرض مرة أخرى بعــد (80) ألف سنــة.





