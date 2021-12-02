ضمن جهود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ترسيخ مستوى الجودة والتطوير ولضمان مواكبة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، تسعى الهيئة الى الحصول على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لجميع البرامج والتخصصات التي تقدمها كلياتها ومعاهدها.



وفي هذا السياق، قال مدير المعهد العالي للطاقة ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة م.فيصل المطيري إن المعهد حصل على الاعتماد الأكاديمي لبعض برامجه التدريبية منذ 2012 وتوالت باقي الاعتمادات حتى 2014 لتشمل 20 برنامجا تدريبيا، لافتا الى ان الاعتماد من الأمور المهمة التي من خلالها يتم تعريف سوق العمل بجدارة معايير التدريب الفني بالمعهد ومطابقتها للمعايير العالمية.



وأضاف أن منظمة الاعتماد الأكاديمي ABET التي اعتمدت برامج المعهد توفر معايير عالمية ترتكز على قياس وتقييم مخرجات المعهد خلال الفترة التدريبية والعمل على تطويرها، ولا يقتصر التقييم على فترة التدريب فقط، بل يمتد ليشمل قياس مدى تحقيق الأهداف التدريبية للمتدرب الخريج بعد قضاء سنتين في مقر العمل ومتابعته من قبل إدارة المعهد لضمان اكتسابه وتطبيقه لجميع المهارات أثناء فترة تدريبه في المعهد.



وذكر أن الحصول على هذه الاعتمادات ساهم بشكل فعال في تقديم برامج تدريبية على مستوى عال من قبل مؤسسات عالمية ذات سمعة عالية، وتطوير هذه البرامج بما يتواكب مع أحدث الطرق التكنولوجية المتطورة التي تتيح الفرصة أمام خريجي المعهد في استكمال دراساتهم في الجامعات والكليات العالمية الحاصلة على نفس الاعتمادات العالمية.