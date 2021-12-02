«لا إغلاق ولا حظر جزئياً أو كلياً» .. وعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والتئام «طوارئ كورونا» مرتبطان بتطورات «المتحوّرة» الأفريقية

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه لم توجه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أو لجنة طوارئ كورونا حتى الآن، مشيرة إلى ان قرار الدعوة لهذين الاجتماعين مرتبط بتطورات انتشار المتحورة الأفريقية الجديدة «أوميكرون».



وشددت المصادر على أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة مستمرة في تطبيق عدة إجراءات استباقية مكثفة بهدف حماية البلاد من المتحورات ومنها المتحورة الأفريقية.



وأوضحت المصادر ان هناك العديد من الإجراءات والاجتماعات الاستباقية لرصد وتلافي أي حالات مصابة قد تحمل الفيروس.



وطمأنت المصادر بأن هذه الإجراءات تتميز بالشفافية الكاملة وسيتم إطلاع الرأي العام على أي تطورات في ذلك.



وكشفت المصادر عن اجراءات من شأنها تعزيز الترصد الوبائي الفعال محليا، لافتة إلى ان السلطات الصحية تتابع بدقة تطورات الأوضاع الصحية عالميا وإقليميا.



وشددت على ضرورة وأهمية استمرار المواطنين والمقيمـين فـــي تطبيــق الاحترازات من لبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة وأخذ التطعيمات المحددة، وعدم التهاون. واستذكرت المصادر الاجراءات التي سبق أن اتخذتها الكويت منذ 22 شهرا للتصدي لفيروس كورونا والتي كانت سباقة في تطبيقها ثم تبعتها دول أخرى بعضها دول متقدمة مما أثمر محدودية الإصابات والوفيات مقارنة بنسب دول أخرى.



وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» الأحد والإثنين الماضيين، جددت المصادر التأكيد على انه لا إغلاق، وعدم عودة الإغلاقات كالسابق مثل الحظر الكلي أو الجزئي.