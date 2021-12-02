صرحت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمة الفهد بأن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بـ1979 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.318 مليار دينار خلال الفترة من 01/04/2021 حتى 30/11/2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب 75% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.760 مليار دينار لـ1482 موضوعا، 16% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 188 مليون دينار لـ306 موضوعات و9% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 370 مليون دينار لـ191 موضوعا.



وذكرت ان بعض الجهات تأخرت بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 69 مليون دينار لـ 71 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه، ما قد يحمل المال العالم مبالغ إضافية.