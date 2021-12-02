مولت جمعية الهلال الأحمر، الدفعة الثالثة من الأدوية المنقذة للحياة ضمن مشروع الإغاثة الدوائية لمرضى الأنيميا المنجلية في أمانة العاصمة صنعاء، بإشراف وتنفيذ العون المباشر مكتب اليمن.



وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني، المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، إن الرعاية المتخصصة لمرضى الأنيميا المنجلية تضمن لهم حياة طبيعية وصحية.



وأضافت أن مشروع الإغاثة الدوائية الدم يوفر الأدوية للمرضى مجانا لأنها ذات تكلفة عالية لا تستطيع الأسر تحملها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأشقاء في اليمن.



وبحسب تقارير الأمم المتحدة يتم في اليمن سنويا تشخيص 700 حالة جديدة بأمراض الدم الوراثية.



وأوضحت العسعوسي أن المشروع يأتي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة بالمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك.



وأشارت إلى أن الوضع الإنساني المأساوي في اليمن غير مسبوق، داعية المانحين إلى توفير التمويل اللازم، لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة.



فيما قال منسق مشاريع الصحة بمكتب العون المباشر في اليمن د.فريد الدهمشي إن المشروع يتضمن توفير الأدوية لـ212 مستفيدا شهريا من مرضى الأنيميا المنجلية وبإجمالي 1272 مستفيدا لمدة ستة أشهر.



وذكر أن المشروع ينفذ في الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، بهدف المساعدة على الحد من المضاعفات الخطيرة للمرض في ظل عدم القدرة على توفير الأدوية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى.