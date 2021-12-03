قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة لإطلاق اسم د.جميلة الفرج، على إحدى المؤسسات الصحية بالكويت.



ونص الاقتراح على ما يلي:



فقدت الكويت واحدة من الأطباء الذين أفنوا جل عمرهم في خدمة الكويت، وهي الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج (رحمها الله).



تفانت الفقيدة الكريمة في عملها وتطوير المجال الصحي من خلال رحلتها العلمية والعملية، حيث شغلت المرحومة بإذن الله تعالى منصب مدير إدارة مركز شيخة الإبراهيم الصحي منذ افتتاحه عام 2008 ويضم مختبرات وعيادات أسنان وسكري وأقساما للتغذية وتقييم الطفل وغيرها.



كما كان للراحلة الفاضلة أدوار بطولية أثناء الاحتلال العراقي للكويت، حيث قامت بإيواء وعلاج أبطال المقاومة الكويتية المصابين، والمرابطين الهاربين من ملاحقة قوات الاحتلال الغاشم في 1990.



ونص الاقتراح على ما يلي:



إطلاق اسم (الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج)، على إحدى المؤسسات الصحية بالكويت.