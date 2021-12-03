رشيد الفعم



شدد النائب الصيفي الصيفي، على ضرورة إقرار جميع الاقتراحات الخاصة بتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الاقتراح الذي قدمه والنواب أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ومبارك الحجرف لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 لتعزيز حقوقهم والمميزات المالية التي يحصلون عليها. وقال الصيفي لـ «الأنباء» ان الاقتراح ينص على أن يمنح الشخص ذو الاعاقة - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق



او خادم - مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 200 دينار. وأوضح أن المادة (45) من القانون المذكور منحت الشخص ذا الإعاقة مقابلا ماليا في حال قررت اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم بصرف مبلغ 150دينارا لذوي الإعاقة الشديدة و100 دينار لذوي الإعاقة المتوسطة.



وزاد بقوله: جاء التعديل لرفع قيمة المنحة على ألا تقل عن 200 دينار للمساهمة في رفع معاناة ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية بسبب زيادة أسعار مكاتب جلب العمالة. وشدد الصيفي على أنه يجري اتصالاته مع النواب للتنسيق بهدف تمرير القانون.