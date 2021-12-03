وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قال في مقدمته: قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع أراضي خيطان الجنوبي عام 2017 وحتى تاريخ هذا السؤال لم يتم تسليم المواطنين أذونات البناء، ونمى إلى علمي ان سبب التأخير يرجع إلى وجود أنقاض وعدة معوقات أخرى. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: ما سبب عدم استلام مشروع خيطان الجنوبي من الهيئة العامة للطرق رغم إنهاء جميع الأعمال؟ ومن قام بإعداد وطرح مناقصة انجاز البنية التحتية لمنطقة خيطان الجنوبي؟ وهل غابت عنه مسألة وجود الأنقاض على بعض الأراضي؟ ومتى علمت المؤسسة بوجود أنقاض على بعض الأراضي؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته بعد معرفتها بذلك مع تزويدي بصور ضوئية للمخاطبات ان وجدت؟ وما هي طبيعة الأنقاض الموجودة في منطقة خيطان الجنوبي؟ وهل توجد هذه الأنقاض على جميع القسائم؟ وما الخطة التي سوف يتم من خلالها إزالة الأنقاض؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة لإتمام إزالتها؟ وما هي تكلفة إزالة الأنقاض وكيف سيتم إزالتها؟ وهل قامت الهيئة بدراسة مدى إمكانية قيام كل مواطن بتحمل تكاليف إزالة أنقاض قسيمته السكنية؟ وما سبب عدم تسليم أذونات البناء للمواطنين الذين لا تحتوي قسائمهم على أنقاض؟ وهل توجد أي معوقات أخرى خلاف الأنقاض تعيق تسليم المواطنين أذونات البناء؟