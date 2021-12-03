أشاد سفير الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي بتنظيم الدوحة لكأس العرب، مؤكدا أنه مصدر فخر واعتزاز لجميع الدول الخليجية والعربية وتأكيد لقدراتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.



وأكد أن التنظيم كشف عن القدرات القطرية الهائلة والتي تعطي مجرد لمحة لما يمكن لها أن تفعله في كأس العالم 2022، حيث اتسم الحفل العالمي لافتتاح كأس العرب بمستوى عال من الإبهار، وقال: من دواعي سروري أن أتقدم بخالص التهاني إلى قطر أميرا وحكومة وشعبا على الافتتاح المبهر، أمام نحو 60 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات ستاد البيت وتم فيها استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا أبهر الجميع وأدخل السرور على قلب كل عربي، وهو يرى الإبداع العربي على أرض قطر الشقيقة.