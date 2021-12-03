الدوحة - فريد عبدالباقي



٭ صراع أفريقي على الهداف: اشتعل الصراع مبكرا على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب، مع ختام مباريات الجولة الأولى، التي شهدت تسجيل 4 لاعبين لهدفين حتى الآن، والطريف أنهم منتخبات عرب القارة السمراء، وهم الثنائي التونسي فراس بالعربي وسيف الدين الجزيري، والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح وصانع الألعاب المغربي عبدالإله الحافيظي.



٭ كيروش يرفض المجازفة بفتحي: أجرى لاعب منتخب مصر حمدي فتحي فحوصات طبية صباح أمس في مستشفى «سبيتار» بعد إصابته بارتجاج في التحام هوائي خلال لقاء مصر ولبنان، وعلمت «الأنباء»، من مصادر داخل معسكر منتخب «الفراعنة»، أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يرفض المجازفة بإشراك فتحي في لقاء السودان لحصوله على المزيد من الراحة، لاسيما أن «الفراعنة» مقبل على لقاء صعب أمام الجزائر في ختام مباريات دور المجموعات، كما انتقد كيروش الأداء أمام لبنان، موضحا أن الفريق أضاع جملة من الفرص والتي كانت من الممكن أن تصل بالنتيجة إلى 4 أو 5 أهداف رغم الصلابة الدفاعية التي كان عليها لبنان فضلا عن تألق حارسهم الذي أنقذ مجموعة فرص خطيرة.



٭ «العنابي» يسعى لتحسين صورته: اختتم المنتخب القطري تحضيراته استعدادا لمواجهة عمان اليوم، اذ حرص الجهاز الفني لـ «العنابي» بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز على خوض تدريب واحد استشفائي من أجل إزالة إرهاق المواجهة الأولى، كما يسعى سانشيز إلى تحسين صورة الفريق بعد الأداء الباهت أمام البحرين أمام 60 ألف متفرج في افتتاحية البطولة رغم فوزه بهدف نظيف سجله عبدالعزيز حاتم.



٭ مدرب السودان مهدد بالإقالة: يبدو أن المدرب الفرنسي لمنتخب السودان هوبير فيلود مهددا بالإقالة من منصبه بعد الانتقادات التي وجهت إليه عقب الخسارة الثقيلة أمام الجزائر 0-4، في الوقت الذي عزا عدد من لاعبي المنتخب السوداني الخسارة الثقيلة إلى الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها المنتخب والبداية الخاطئة في الملعب، اذ قال المهاجم محمد عبدالرحمن إن النتيجة تعبر عن مجموعة من الأخطاء التي وقعنا فيها بجميع خطوط اللعب، وكان من الصعب علاجها أثناء المباراة، فيما أرجع الظهير الأيسر فارس عبدالله الخسارة إلى عدم الانسجام بين اللاعبين في المباراة وهو ما أسفر عن مجموعة من الأخطاء استفاد منها المنتخب الجزائري وحقق الفوز.



٭ بونجاح سعيد: أعرب المهاجم الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره السوداني 4-0، مرجعا سر الفوز الكبير الى التركيز العالي، كما أكد أن هدفهم هو التتويج بالبطولة، ولكنهم في الوقت الراهن يفكرون في كل مباراة على حدة وصولا إلى المباراة النهائية.