اتفاقية شراكة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي لتأهيل مجموعة من الطلاب

مبادرات «بيتك» تعكس أهمية تعزيز دور القدرات البشرية في المساهمة بالتنمية

د. إلهام الحمدان: فخورون بالتعاون مع «بيتك» ونشكره على تدريب مجموعة من طلبتنا

الاتفاقية تتضمن مبادرات مختلفة وبرامج تدريبية وزيارات ميدانية لمقرات «بيتك»



كرم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أول دفعة لمجموعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، شاركوا في برامج تدريبي كجزء من اتفاقية شراكة، هي الأولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، وقعها البنك مع الجمعية، كما يعد البرنامج التدريبي أيضا، الاول من نوعه لمثل هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



تتضمن الاتفاقية مبادرات مختلفة وبرامج تدريبية مخصصة لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل زيارات ميدانية للفروع والإدارات في «بيتك».



جهود عديدة



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبد الوهاب الرشود، خلال حفل التكريم إن «بيتك» يحرص على رعاية ودعم وتأهيل مختلف شرائح المجتمع من ضمنهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وان البرنامج التدريبى اتسم بخصوصية وتضافرت فيه جهود جهات عديدة من «بيتك» كون المتدربين من ذوى الاعاقة الذهنية.



وشدد على الأهمية التي يوليها «بيتك» نحو تعزيز دوره المجتمعي بشكل شامل متكامل يغطي معظم فئات المجتمع ويقدم أبرز الأنشطة والخدمات التي تهم ابناءه.



وأضاف أن المساهمات الاجتماعية لـ «بيتك» من عوامل دعم مسيرة التنمية والارتقاء بقدرات المجتمع الكويتي ومواجهة قضاياه الرئيسية وتعزيز الجهود لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.



ولفت إلى أن هذه المبادرات المجتمعية تعكس النظرة الإيجابية لأهمية تعزيز دور القدرات البشرية في المساهمة في جهود التنمية، ومساندة الدولة لتحقيق التقدم في كافة المجالات.



الإبداع والابتكار



أعرب الرشود عن سعادته بالمشاركة في تكريم أول دفعة من المتدربين في «بيتك» من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، خاصة أن الاحتفال يتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، ويأتي في نهاية برنامج تدريبي نظمه «بيتك» استهدف الارتقاء بقدرات المشاركين من ذوي الهمم، وإطلاق إمكانياتهم نحو الابداع والابتكار وتجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف بأفضل الوسائل المناسبة.



وأضاف: «لقد بدأنا شراكة مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين منذ شهر سبتمبر الماضي لتدريب وتأهيل هذه المجموعة المتميزة من ابنائنا المعاقين، وقد أسعدنا ما لمسنا فيهم من حرص بالغ على تطوير ذواتهم، وقدرة كبيرة على الاندماج في المحتوى التدريبي بشقيه العملي والنظري، ما يؤكد اننا أمام مجموعة من ذوي الهمم العالية القادرين على خدمة وطنهم ومساعدة أنفسهم، والمساهمة في تحقيق طموحات الكويت من كل ابنائها على اختلاف قدراتهم».



مستقبل أفضل



أشار الرشود إلى أن مبادرة «بيتك» لتدريب وتأهيل مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين يمثل خطوة ناجحة لدمجهم وإشراكهم في المجتمع والحياة العملية ومساعدتهم في بناء مستقبل افضل لهم ولذويهم.



وفي حين أكد استعداد «بيتك» الدائم للمشاركة والتعاون في البرامج والأنشطة التي تخدم المعاقين، أعرب الرشود عن اعتزازه بأن تضم الموارد البشرية في «بيتك» مجموعة من ذوي الهمم في تخصصات مختلفة، كما قدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح البرنامج التدريبي للمعاقين الذي شمل مختلف الإدارات في «بيتك»، منها الفروع المصرفية والموارد البشرية والبطاقات المصرفية وغيرها.



دعم ذوي الإعاقة



من جانبها، قالت المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين د.إلهام الحمدان: «بفضل من الله ثم الدعم والتشجيع والالتزام والتفاني من قبل موظفي «بيتك» والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، حقق أبناؤنا نحو 100 ساعة من التدريب المهني إلى جانب أقرانهم غير المعاقين.

لذلك، فإننا اليوم نحتفل بالجهود الجماعية العظيمة لكل من ساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع».



وأضافت: «إننا فخورون جدا بالتعاون مع «بيتك» ونتقدم بفائق الشكر وعظيم الامتنان لهم لتدريب مجموعة من طلبتنا المتميزين سعيا لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في تقديم الرعاية والتعليم والدعم المبتكر القابل لإثراء وتحقيق تغيير إيجابي مستمر لحياة الأشخاص الذين نخدمهم. كما أنه من الأمور الأساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030».



تطوير الموظفين



جدير بالذكر أن «بيتك» يحرص على تنظيم دورات لموظفيه خاصة بتعلم بعض المهارات التي يستطيعون من خلالها التعامل مع ذوي الهمم من المعاقين، مثل لغة الإشارة التي تعنى بذوي الإعاقة السمعية، وأيضا أصول وقواعد استقبال وخدمة ذوي الاعاقة في الفروع والمراكز البيعية وإعطائهم الاولوية مع كبار السن، وتفهم احتياجاتهم ومساعدتهم، مع تزويد الأجهزة الآلية والقنوات الالكترونية بالامكانيات الفنية التي تناسب التعامل معهم.



ويتيح «بيتك» إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية دون تحملهم أي رسوم أو تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.