تتويج 12 فائزاً بالمراكز الثلاثة الأولى.. بجوائز نقدية مجزية

مشاركة جماهيرية غير مسبوقة بعد طول انتظار احتفالاً بعودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز الوباء



احتفل بنك الكويت الوطني بتنظيم سباق الجري والذي عقد أمس وشهد عروضا متنوعة واستثنائية احتفالا بعودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز الوباء، وشهد السباق بنسخته الجديدة مشاركة كثيفة تجاوزت 6 آلاف مشارك، وذلك في تأكيد جديد على نجاح بنك الكويت الوطني في إطلاق فعاليات ناجحة تحظى دائما بمشاركة جماهيرية كثيفة وثقة عالية من المجتمع.



وقد شهد الحفل الختامي تتويج 12 فائزا بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافتي 11 كم و5 كم لكل من النساء والرجال.



هذا، وحضر السباق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لـ «الوطني- الكويت» صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لـ «الوطني-الكويت» سليمان المرزوق، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عماد العبلاني، ورئيس مجموعة العمليات للمجموعة محمد الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين، والرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo» عبدالعزيز البابطين.



الحدث الرياضي الأضخم



بعد توقف استمر لعامين بسبب الظروف الصحية والوبائية، كان الجميع بانتظار عودة الحدث الرياضي الأضخم في الكويت وقد وضع بنك الكويت الوطني كل دعمه من أجل إطلاقه في موعده المعهود، لكنه ارتأى هذا العام أن يقدم شيئا جديدا ومختلفا بنسخته الجديدة، ليتحول من سباق للمشي إلى سباق للجري ويكون المكان الذي يستمتع فيه جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار.



وقد دأب بنك الكويت الوطني على إطلاق مهرجان سنوي للرياضة والصحة لأنه جزء لا يتجزأ من واجبه تجاه المجتمع ومساهماته المتنامية لتعزيز التنمية المجتمعية مختلف أبعادها، ولأن التوعية الصحية والرياضية هي شرط أساسي لبناء مجتمع سليم ولأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ بسلوك نمط مختلف ومغاير، فإن البنك سيواصل العمل والمضي قدما في تبني ودعم مختلف الفعاليات التي تشجعنا على سلوك التغيير الفاعل والمؤثر وفي مقدمتها هذا الحدث الرياضي الذي نعتز بأن يكون إحدى أهم مبادراتنا المجتمعية وأضخمها.



إقبال غير مسبوق



لطالما كان البنك الوطني سباقا في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمة المبادرين لها، وللعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد أفراد المجتمع بحياة أفضل.



وتجدر الإشارة إلى أن الإقبال غير المسبوق على نسخة السباق الجديدة منذ اللحظة الأولى لإعلان التسجيل، يؤكد أن بنك الكويت الوطني يحظى بثقة مجتمعه وأن رسالتنا الاجتماعية تحقق أهدافها لخير المجتمع وإنمائه، وأن المشاركين بالسباق حريصون مثلنا تماما على أهمية هذه المبادرة وقيمتها الصحية والرياضية وذلك ينعكس بإصرارهم السنوي على المشاركة.

كما لا بد من الإشادة بدعم مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات لنجاح هذا المهرجان الرياضي وفي مقدمتها وزارتا الصحة والداخلية والبلدية وشركة المشروعات السياحية إلى جانب شركة suffix المنظمة.



ويشار إلى أنه وعلى مدار أكثر من ربع قرن وصولا إلى النسخة الجديدة للسباق اليوم، لطالما حرص البنك الوطني على أن يكون هذا السباق مساحة للفرح والاحتفال أمام الجميع وإلى جانب المنافسة وممارسة الرياضة.



أكثر من 6 آلاف مشارك



واجتاز أكثر من 6 آلاف متسابق المسافة المختارة 11 كم أو 5 كم. واحتشد المتسابقون على طول خط البداية عند الجزيرة الخضراء وسوق شرق تحت أنظار متطوعي البنك المشرفين ومسعفين من الطوارئ الطبية ورجال الداخلية لضمان عملية التنظيم وسلامة جميع المشاركين.

كما توفر على طول مسافة السباق في شارع الخليج العربي استراحات مياه. وعند نقطة النهاية، تواجد المتطوعون والمنظمون لاستقبال المتسابقين وتوزيع المياه والمرطبات.



احتفالات نقطتي البداية



وتخلل استعدادات نقطة البداية أجواء الحماسية واكبها كل من عمر الشرهان وسلمان النجادى اللذين توزعوا على نقطي البداية الـ 5 والـ11 كم على وقع اجواء حماسية ومؤثرات تفاعلية وفرق استعراضية وموسيقية رافقت المتسابقين لبث روح الحماس، وامتدت الأجواء الحماسية لغاية خط النهاية وصولا إلى الحفل الختامي على المسرح الذي تخللته احتفالات وفرح وفقرات ترفيه متنوعة.



متطوعو «الوطني»



توزع متطوعو بنك الكويت الوطني على نقاط استراتيجية مخصصة للسباق على طول شارع الخليج، بين الجزيرة الخضراء وحديقة شاطئ الشويخ استعدادا لإطلاق صافرة البداية عند الثامنة والنصف صباحا.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لتأمين سلامة المتسابقين بالتعاون مع المسعفين وفرق الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة، وتوفير الأدوات اللازمة تحسبا لحالات الطوارئ.



12 بطلاً



توج بنك الكويت الوطني في ختام السباق 12 فائزا وهم الأوائل عن الفئات المشاركة (نساء ورجال) في سباق الجري، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن مسافة 11 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار أما الفائزون بالمراكز الأولى عن مسافة 5 كم فبجوائز نقدية 500 و400 و300 دينار.



أصحاب الهمم



يخصص بنك الكويت الوطني سنويا منافسة خاصة ضمن السباق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا من البنك بأهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع وثقته بقدرة جميع فئات المجتمع على إثبات دورها الفاعل والحيوي في مختلف المجالات والميادين وفي مقدمتها الرياضة.

وشهد هذا العام مشاركة مميزة للمتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نجحوا في التنافس بفضل اصرارهم وحماسهم. ونالوا في نهاية السباق تكريما مميزا.



سلامة المتسابقين أولوية



ويضع بنك الكويت الوطني في مقدمة أولوياته سلامة المتسابقين، كما يحرص بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة على أمن وصحة المتسابقين في الشارع وسلامتهم من خلال توافر فرق الطوارئ الطبية لمساندة الحالات الطارئة.

وحرصا على إحاطة المتسابقين بكل الظروف المواتية فقد خصصنا محطات متنوعة للمياه على طول مسافة السباق على غرار كل عام.



مشجعون من «لوياك»



انضم عشرات المتطوعين من مؤسسة لوياك لتقديم المساعدة للمتسابقين عند نقطة الوصول، حيث قاموا بتشجيعهم بالتصفيق الحار وتسليمهم ميداليات السباق التذكارية وعبوات المياه.



مسرح التتويج



شهد الحفل الختامي للسباق بصمة خاصة تعكس مدى حرص الوطني على تقديم أحلى صورة ليكون دوما عند ثقة مجتمعه وعملائه، وقد قام بتصميم مسرح عملاق وعصري، وقام بتقديم الحفل المذيع سلمان النجادي وعمر الشرهان وما ساهم في خلق أجواء تفاعلية وحماسية مع الجمهور.



ميداليات تذكارية



قدم متطوعو الوطني للواصلين عند نقطة النهاية ميداليات تذكارية للمشاركين وذلك لقاء جهدهم باجتياز السباق.

وحضر فريق الطوارئ تحسبا لحالات الاغماء جراء التعب أو الحر قبل ان يتوجه الجميع إلى المسرح لتتويج الفائزين.

وقامت الشركة المنظمة بمراقبة ومتابعة المتسابقين من خلال شريحة مزودة على ارقام السباق لتحديد المراكز الفائزة بشفافية.



مسؤولية اجتماعية



يواصل بنك الكويت الوطني التزامه بواجبه الاجتماعي بموازاة المساهمة بالتنمية الاجتماعية، ويأتي سباق الجري في مقدمة المساهمات التي تعتبر ذات تأثير فعال وقوي على الصحة والرياضة والتوعية الاجتماعية. هذا إلى جانب تمتعه بشعبية كبيرة.



السباق في بث حي



غطى عدد كبير من المواقع الإلكترونية والتلفزيونية الحدث منذ ساعات الصباح الأولى، كما واكب فريق التواصل في البنك تغطية الأحداث وقدم تغطية شاملة منذ انطلاقة السباق وصولا الى الختام وحفل توزيع الجوائز على جميع قنوات البنك الاجتماعية.



مفاجآت وفعاليات



قدم بنك الكويت الوطني عشرات الجوائز القيمة للمشاركين في فقرة تفاعلية مع الحضور على المسرح.

تخللت الفقرة أسئلة عامة يفوز بموجبها الحضور بجوائز الكترونية متنوعة.



شكر خاص



قدمت كل من وزارتي الداخلية والطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدعم للمشاركين في سباق الوطني للجري، كما قامت بلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية بتوفير المكان لإقامة الحفل الختامي في حديقة شاطئ الشويخ.

وقد أشرفت وزارة التجارة والصناعة على سحوبات السباق.



كما وفرت شركة أكواغلف عبوات المياه لجميع المتسابقين والحضور. قامت وزارة الداخلية بنشر دوريات في المنطقة الممتدة للسباق إلى حديقة الشويخ لتأمين سير السباق بشكل طبيعي.

وتواجدت فرقة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة في محيط السباق بجهوزية تامة تحسبا لحالات الطوارئ.



هذا واجبنا



على غرار كل عام، وحرصا منا على رسالتنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع، قام الوطني بتوفير فرقة تنظيف متخصصة للتأكد من نظافة شوارعنا على طول مساحة السباق وصولا إلى نقطة النهاية عند شاطئ الشويخ.

ويؤكد بنك الكويت الوطني التزامه كبنك صديق للبيئة، بالتزامه بهذا النزوع من السلوكيات والممارسات.



ركن الأطفال



استمتع الأطفال في ركن خاص تحت إدارة «special events» في هذا اليوم الرياضي العائلي والترفيهي الذي استمتعوا فيه بمجموعة من الألعاب والنشاطات الترفيهية



مفاجآت من «هواوي»



قدمت شركة هواوي عددا كبيرا من الجوائز والمفاجآت خلال السباق، كما قدمت هواوي جوائز حصرية للفائزين في المراكز الأولى للسباق.



«نيسان- أكستيرا» الجائزة الكبرى من «البابطين»



فازت مريم العنزي بسيارة نيسان اكستيرا الجديدة مقدمة من مجموعة البابطين وذلك خلال السحب على الجائزة الكبرى في ختام السباق تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة، وفازت المشاركة من بين الآلاف ممن تأهلوا للسحب عند قيامهم بالتسجيل في السباق الكترونيا.



وقد قام الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر بتقديم الجائزة للفائزة على المسرح.



معرض الترفيه «Run Village»



شارك في سباق الجري عدد من الجهات الرياضية والترفيهية والطبية والغذائية التي عرضت منتجاتها في نقطة النهاية وفتحت المجال أمام الحضور للتعرف على آخر خدماتها لاسيما في المجال الطبي والرياضي.



إعلان الفائز بـ 125 ألف دينارفي سحب «الجوهرة»



يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه من خلال مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر نوفمبر 2021، حيث فازت فاطمة علي شوكه بمبلغ 125 ألف دينار.

من جهة أخرى، تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5 آلاف دينار، وهم: أبرار بدر حسين وعادل عبدالله القلاف وعباس فاضل الحداد وجوليانا كمال برغوث.



جوائز من «Ooredoo»



قدمت شركة أوريدو عددا كبيرا من الجوائز والمفاجآت خلال السباق ومنها جوائز حصرية للفائزين في المراكز الأولى السباق، كما قدمت للفائز في السحب صقر العبيد بتذكرة لشخصين لحضور إحدى مباريات باريس سانت جيرمان لكرة القدم.



وقدم الجائزة كل من الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo» عبدالعزيز البابطين، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق.