أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) إطلاق برنامج المركز لتطوير الخريجين للعام 2022، إحدى مبادرات الشركة المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف الى بناء القدرات البشرية وتعزيز تنمية الشباب في الكويت.



ودعا المركز الخريجين الكويتيين الى التقدم بطلباتهم للالتحاق ببرنامج التدريب العملي والاستفادة من الفرص المتاحة لصقل مهاراتهم وتنمية معرفتهم، ودعم مسيراتهم المهنية، وسيتم تسلم طلبات الالتحاق حتى تاريخ 16 يناير 2022. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج، الذي أطلقه المركز منذ 2017 واستمر بنجاح على مدى 4 سنوات، في فبراير 2022، وسيكتسب المشاركون في البرنامج الخبرات العملية خلال 12 شهرا مقبلة لانطلاقة البرنامج، حيث سيتعرف المتدربون على مختلف أقسام المركز. وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة الموارد البشرية في المركز بيبي مقامس: «تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للتجارة والتمويل يعد أحد مرتكزات رؤية 2035، ويلعب قطاع الخدمات المالية دورا مركزيا في تحقيق هذه الرؤية، لذلك يهدف برنامج «المركز» الى تطوير الخريجين والنهوض بقادة المستقبل الكويتيين عبر إشراكهم في كافة جوانب أنشطتنا لصقل مهاراتهم، ونفتخر بكوننا قمنا بتدريب 42 خريجا على مدى 4 سنوات، تم تعيين 38% منهم في (المركز) تقديرا لكفاءاتهم وقدراتهم المهنية». وأضافت بالقول: «نعمل على تمكين الخريجين من اكتساب معرفة متعمقة حول كيفية إدارة الشركات، ونوجههم نحو اتخاذ خيارات عمل أفضل، وذلك من خلال منحهم فرصة الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات اليومية في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، ومع اكتمال البرنامج سيكون المتدربون الذين تم اختيارهم بعناية قد اكتسبوا خبرات قيمة من العمل لدى مؤسسة رائدة في القطاع المالي، ومن التفاعل المستمر والثري مع القيادات والمسؤولين وفرق العمليات في المركز».