قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: فهد ناصر البلوشي، خالد غازي العتيبي، حمد علي الزعابي، بشار محمد حرحش، امل حيدر الشهابي، أحمد عبدالقادر قنابر، سلطان أسد سلطان، لولوة جابر، خليل علي عبدالله، وضاح أديب العامودي، مبارك عبيد الرفيدي، زياد مالك عزام، عثمان محمد الحبيشي، عيد فرحان العنزي، ناصر ضيف الله العتيبي، طارق بدر إبراهيم، ظريفة عبدالله العوضي، خديجة جزاع العنزي، عماد محمد الربيعة، محمد كميل الفضلي.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى وتبقى الجائزة الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.