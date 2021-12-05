محمد الجلاهمة



قال مصدر في قوة الاطفاء العام، ان «جركن» فارغا كان وراء إنقاذ مواطن من موت محقق، حيث تعلق به المواطن لأكثر من 5 ساعات أمضاها رجال الاطفاء في البحث عنه عقب تمكن زميله الستيني من السباحة منذ نحو الحادية عشرة ظهرا حتى الشاطئ وابلاغ العمليات عن غرق زوق صيد كان على متنه وفقد زميله. إلى ذلك، ذكرت قوة الإطفاء العام في بيان ان فرق الإطفاء والانقاذ البحري عثرت عصر الجمعة على مواطن تعرض الزورق الذي كان يستقله للغرق بالقرب من جزيرة فيلكا. وأوضحت الادارة أن مواطنين كانا يستقلان زورق صيد وبسبب عدم استقرار الحالة الجوية وارتفاع الأمواج تعرض الزورق للغرق.