سعود عبدالعزيز



أحال رجال شرطة النجدة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا في العقد الثالث من عمره الى التحقيق معه والوقوف على مصدره في الحبوب التي ضبطت بحوزته، كما ارفق في ملف الإحالة مبلغ مالي يرجح انه يكون حصيلة بيع الى جانب ميزان حساس وقطعة من مخدر الحشيش. وقال مصدر امني ان دورية تابعة لنجدة الجهراء اشتبهت في شخص يقود سيارته في منطقة سعد العبدالله، ولدى توقيفه تبين انه في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على نحو 170 حبة وقطعة من الحشيش والميزان.



من جهة اخرى، تمكن رجال أمن محافظة الفروانية من توقيف مواطن من أرباب السوابق، وذلك بعد مقاومة عنيفة أبداها المواطن ومحاولته الاعتداء على رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته، وجار احالة المتهم الى مكافحة المخدرات عقب تسجيل مخالفة مرورية وهي قيادة المركبة في حالة غير طبيعية الى جانب قضية مقاومة رجال الأمن.