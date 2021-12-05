عبدالله قنيص - أحمد خميس



سجلت في مخفري شرطة سلوى والفروانية قضيتان منفصلتان حملتا عنوانا مشتركا وهو النصب والاحتيال، وبلغت حصيلة المبلغ الذي استولى عليه مواطن وهندي 44 ألف دينار.



وحول تفاصيل القضية الأولى التي سجلت في مخفر شرطة سلوى، قال مصدر ان مواطنا في العقد الرابع ابلغ رجال الامن بأنه تعرف على مواطن آخر ابلغه بمشروع استثماري مربح باستئجار محل في مكان مميز وإقامة مقهى فيه واتفقا على ان يسلمه مبلغ 30 ألف دينار، وسلم المدعى عليه المبلغ في منطقة السالمية. وأضاف المبلغ: وجدت المدعى عليه يتهرب من التواصل معي، بل وقيامه بإغلاق هاتفه النقال بشكل كلي، وفشلت كل محاولات التواصل معه، ما دعاني -والكلام لايزال على لسان المدعي- للتوجه الى المبنى الذي كان من المقرر استئجار مقهى به، والتقيت بصاحب المجمع الذي نفى قطعيا استئجار المحل، وزود المبلغ رجال الامن باسم المدعى عليه ورقم هاتفه وجار ضبطه.



اما بالنسبة لقضية الفروانية فقد ابلغت شركة الكترونيات عن اختلاس مبلغ 14 ألف دينار من قبل وافد هندي ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه عن المبلغ المتهم باختلاسه، قال انه دفعه رواتب لعمال في الشركة على حد قوله، ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك.