سعود عبدالعزيز



كشفت الإحصائية الصادرة عن قطاع المرور في الفترة من 27 نوفمبر حتى يوم أمس الأول الموافق 3 ديسمبر، عن تحرير 23029 مخالفة مرورية متنوعة وضبط في الحملات التي شنت بجميع محافظات الكويت 66 حدثا لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة سوق، الى جانب احالة 58 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة ارتكبوها. كما أسفرت الحملات التي جاءت تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، عن ضبط 5 مطلوبين وإحالة 67 مركبة لكراج الحجز الى جانب إحالة 4 ضبطيات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وحول دور كل إدارة في هذه الحملات المرورية، كشفت الإحصائية عن أن رجال ادارة العمليات حرروا 3514 مخالفة وأحالوا لكراج الحجز 37 مركبة أغلبها لافتقاد اشتراطات الأمن والسلامة والتظليل ووضع أدوات تصدر أصواتا مزعجة وضبطوا 40 حدثا و3 مطلوبين، أما رجال مرور العاصمة فحرروا 3344 مخالفة وأحالوا 5 مخالفين للنظارة وضبطوا قضيتين مخدرات. أما رجال مرور حولي فحرروا أكبر عدد من المخالفات بواقع 6549 مخالفة، فيما حرر رجال مرور الفروانية 2223 مخالفة وضبطوا 13 حدثا. وحرر رجال مرور الجهراء 2263 مخالفة وضبطوا 3 أحداث. أما رجال مرور مبارك الكبير فحرروا 483 مخالفة وضبطوا حدثا، أما رجال المهام فحرروا 1028 مخالفة، وأحالوا مخالفين إلى النظارة.



على صعيد اخر، توفي مواطن في العقد الخامس اثر حادث تصادم عنيف بين سيارة وانيت كان يستقلها وشاحنة على طريق الأرتال صباح امس، وقام رجال الإطفاء بجهود كبيرة لإخراج جثة المتوفى من بين ركام المركبة والتي تعرضت الى تلفيات بالغة إثر التصادم المروع. ومن جهة أخرى تمكن قطاع المرور والعمليات ممثلا في الإدارة العامة لشرطة النجدة، من ضبط شخصين، أحدهما في محافظة حولي أثناء استيقافه تبين أنه بحالة غير طبيعية، وتم العثور بحوزته على (3) طلقات نارية وظرف يحتوي على مواد يشتبه بأنها مخدرة، كما قامت شرطة النجدة في محافظة مبارك الكبير من ضبط حدث بحوزته حبوب لاريكا وعدد من الأسلحة البيضاء، وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.