15.5 مليون دينار صافي مبيعات الأجانب بالأسهم الكويتية خلال نوفمبر

الخليجيون سحبوا استثمارات بقيمة 30.9 مليون دينار بضغط مبيعات الأفراد



علاء مجيد



واصل المستثمرون الكويتيون (الأفراد والمؤسسات) ضخ الاستثمارات في بورصة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث كثفوا من مشترياتهم للأسهم، ليزداد الشراء عن البيع بقيمة 46.1 مليون دينار.



وتزامنت مشتريات الكويتيين بالأسهم، مع تراجع مؤشر السوق الأول خلال الشهر الماضي بنسبة 4.5% بخسارته 347 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4.3 نقاط خاسرا 260 نقطة ليصل الى 5718 نقطة، وأيضا تراجع مؤشر السوق العام 4.4% بخسارته 318 نقطة ليصل الى 6789 نقطة في نوفمبر الماضي، وذلك في ظل حاله الهلع التي سيطرت على السوق بسبب المخاوف من ظهور متحور «أوميكرون».



وتأتي مشتريات الكويتيين خلال شهر نوفمبر نتيجة لتفاؤل الكويتيين بالفترة المقبلة وبناء مراكز استثمارية وشراء جديدة، قابلة عمليات بيعية من جانب الأجانب في محاولة لجني الأرباح بعد عمليات الشراء المتتالية خلال الأشهر الماضية.



فئات المستثمرين



وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال نوفمبر الماضي وصول صافي تعاملات الأفراد الشرائية 3.77 ملايين دينار، كما حققصافي تعاملات المؤسسات والشركات الشرائية بقيمة 18.94 مليون دينار، وسجلت محافظ العملاء صافي تعاملات شرائية بقيمة 39.01 مليون دينار، في حين حققت صناديق الاستثمار المحلية صافي تعاملات بيعية بقيمة 15.63 مليون دينار.



كما أظهرت تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال الـ 11 أشهر الماضية وصول صافي تعاملات المؤسسات والشركات الشرائية الى 12.36 مليون دينار، وصافي محافظ العملاء الشرائية 32.51 مليون دينار، في حين حقق صافي تعاملات الأفراد الكويتية صافي مبيعات بقيمة 43.51 مليون دينار.



كما حققت صناديق الاستثمار المحلية صافي مبيعات بقيمة 12.22 مليون دينار، ليبلغ حجم خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 10.86 ملايين دينار.



مبيعات الأجانب



توقف الأجانب عن ضخ استثماراتهم في البورصة الكويتية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي بيع بقيمة 15.15 مليون دينار خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي وجاءت هذه المبيعات لتحقيق جني أرباح جزئي بعد موجة من المشتريات المكثفة خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية العام مع التخوف والحذر من تداعيات متحور كورونا الجديد «أوميكرون».



وتركزت مبيعات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت صافي بيع بقيمة 9.27 ملايين دينار كما حققت تعاملات صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 6.26 ملايين دينار بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 386.16 دينارا.



بينما قام الاجانب منذ بداية العام وخلال الأحد عشر شهرا الماضية بضخ 109.96 ملايين دينار في الاسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.



وتركزت مشتريات الاجانب منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 141.66 مليون دينار، وفي المقابل حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 27.22 مليون دينار، كما اتجه صافي تعاملات الافراد الى البيع بقيمة 4.47 ملايين دينار.



تعاملات الخليجيين



تماشت تعاملات الخليجيين مع نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر نوفمبر 30.94 مليون دينار بضغط مبيعات من جانب الأفراد الخليجيين بمقدار 15.41 مليون دينار.



كما جاء صافي مبيعات المؤسسات والشركات الخليجية بقيمة 13.56 مليون دينار، كما جاء صافي مبيعات صناديق الاستثمار الخليجية بقيمة 1.91 مليون دينار، وجاء ايضا صافي تعاملات مبيعات محافظ العملاء خلال شهر نوفمبر بقيمة 53.1 ألف دينار.



كما بلغ صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال الـ 11 شهرا الماضية الى 99.1 مليون دينار بدفع من مبيعات المؤسسات والشركات، حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 64.04 مليون دينار، كما جاء صافي مبيعات الافراد الخليجيين بقيمة 31.77 مليون دينار، كما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي مبيعات بقيمة 3.28 ملايين دينار، في حين حققت محافظ العملاء صافي تعاملات شرائية بقيمة 5.82 آلاف دينار.



مديرو الاستثمار يجنون جزءاً من الأرباح



22.4 % نمواً في أصول صناديق الاستثمار لتقترب من مليار دينار



علاء مجيد



طبق مديرو الاستثمار في الأسهم الكويتية قاعدة اشتر على توقعات مبنية على أسس اقتصادية ومالية قوية وقم بالبيع بعد تأكد التوقعات، حيث توقعوا تسجيل نتائج مالية قياسية عن الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما تحقق بالفعل لأغلب أسهم الشركات القيادية والبنوك وارتفعت أرباحها بنسب مكونة من رقمين ليبدأ العديد من صناديق الاستثمار التي يديرونها بتخفيض أوزان تلك الأسهم في محافظها بشكل نسبي للاستفادة من الطفرات السعرية الكبيرة التي بدأت منذ شهور وزادت حدتها بعد الإعلان عن النتائج القوية في جني جزئي للأرباح بحسب رصد أكبر الأسهم التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار في الأسهم الكويتية خلال شهر أكتوبر الماضي.



بلغ عدد تخفيضات أوزان 7 أسهم قيادية قامت بها الصناديق خلال شهر أكتوبر 57 تخفيضا بينما كانت هناك 6 مرات لخروج تلك الأسهم ما يزيد الرقم إلى 63 خفضا وخروجا مقابل 37 مرة زادت أو ثبتت فيها صناديق الاستثمار من أوزان نفس الأسهم السبعة في محافظها، الأمر الذي يظهر أن الهدوء بوتيرة الشراء وتوفير بعض السيولة تمثل استراحة قصيرة لاستكمال مسيرة المكاسب بعدما استمروا في ترس محافظهم بالأسهم القيادية طوال الشهور الماضية.



ووفقا لرصد قامت به «الأنباء» فإن صافي أصول 22 صندوقا استثمارية تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية ارتفعت بأكثر من 25.26 مليون دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 973.06 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ947.8 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي وبارتفاع قدره 2.66%، ومنذ بداية العام فقد ارتفعت الأصول بأكثر من 178.4 مليون دينار وبنسبة 22.44% مقارنة بمستويات ديسمبر من العام الماضي والبالغة 794.7 مليون دينار.