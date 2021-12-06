حذر تقرير لبنك أوف أميركا، المتعاملين في الأسواق من التضخم المرتفع والانتشار المحتمل لمتحورات فيروس كورونا الجديدة وآخرها «أوميكرون» في عام 2022، حيث أشار التقرير إلى أن «موجات كوفيد المستقبلية هي أكبر مخاطر الهبوط»، وفي المقابل يستعد جانب العرض للاستيقاظ لمقابلة جانب الطلب المتنامي بعد إغلاقات كوفيد.



ويركز التقرير بشكل أساسي على التهديدات المختلفة للاقتصاد العالمي في عام 2022 وما بعده، حيث أعد التقرير العديد من خبراء الاقتصاد في الأبحاث العالمية للبنك، ومن بين هذه المخاطر الاقتصادية معدلات التضخم المرتفعة، وانتشار المتغيرات مثل سلالة «أوميكرون» الأخيرة، وتغير المناخ، وقيود العرض.



وترك ظهور متغير «أوميكرون» بصماته على الأسواق في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1500 نقطة في الأسبوع التالي لعيد الشكر.



ويأتي ذلك، فيما حذر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، من احتمالية أن يكون متغير «أوميكرون»، هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.