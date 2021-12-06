علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن المدرب الروماني لمنتخب سورية لكرة القدم تيتا فاليريو عقد جلسة سرية مع وكيل أعماله السويدي من أصول تونسية عمر الصادقي في الدوحة لمناقشة العروض التدريبية التي تلقاها المدرب خلال الفترة الماضية من أندية إماراتية وسعودية. وكان فاليريو تولى مهمة تدريب منتخب سورية خلفا للسوري نزار محروس، وذلك لاستكمال مشوار منتخب «نسور قاسيون» في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وقيادته المنتخب السوري في كأس العرب. وسبق لفاليريو تدريب عدة أندية عربية ومنها النصر الكويتي والشارقة الإماراتي واتحاد حلب السوري، والشرطة والطلبة العراقيين، والنجمة اللبناني. وقد توج المدرب الروماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مع اتحاد حلب عام 2010، كما فاز بالسوبر اللبناني مع فريق الصفا عام 2013، وكؤوس الاتحاد والصفوة والسوبر في لبنان رفقة النجمة عام 2016.