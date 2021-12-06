الدوحة - فريد عبدالباقي



تبوح كأس العرب لكرة القدم بجزء من أسرارها اليوم عندما تختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وذلك بإقامة 4 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث يلتقي قطر «المستضيف» مع العراق في الـ10:00 مساء على ستاد البيت، وفي نفس التوقيت يلتقي عمان مع البحرين على ستاد أحمد بن علي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما يبدأ اليوم بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي تونس مع الإمارات في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة، وبنفس التوقيت يلتقي منتخب سورية مع موريتانيا على ستاد الجنوب.



وكان المنتخب القطري أول المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة العربية في نسختها العاشرة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».



وفازت قطر على منتخبي البحرين 1-0 وعمان 2-1، فتصدرت ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل العراق المركز الثاني برصيد نقطتين، ويمتلك منتخبي سلطنة عمان والبحرين نقطة واحدة.



أما عن فرضيات تأهل منتخبات العراق وعمان والبحرين إلى الدور ربع النهائي، فيكفي المنتخب العراقي الفوز على «العنابي» وبأي نتيجة كانت من أجل مرافقة «العنابي» في ربع النهائي دون انتظار نتيجة عمان مع البحرين.



كما يمكن للعراق التأهل في حال تعادله مع قطر وتعادل عمان والبحرين، وفي حال خسر المنتخب العراقي وتعادلت عمان والبحرين ستتساوى المنتخبات الثلاثة في عدد النقاط بنقطتين لكل منها، وبالتالي سيتم احتساب الأهداف المقبولة والمسجلة.



أما بالنسبة لمنتخب عمان صاحب المركز الثالث في المجموعة حاليا بنقطة وحيدة، فهو مطالب بالفوز على البحرين وانتظار تعثر أو خسارة العراق أمام قطر، وفي حال خسر المنتخب العراقي وتعادلت عمان والبحرين سيتم احتساب فارق الأهداف، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة في عدد النقاط «نقطتان لكل منها».



أما بخصوص المنتخب البحريني، فهو مطالب بالفوز على عمان وانتظار خسارة أو تعادل العراق أمام قطر للتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، وإذا انتهت مباراته مع عمان بالتعادل وخسر المنتخب العراقي فسيتم احتساب فارق الأهداف، بعد تساويهما في النقاط.



وفي المجموعة الثانية، تبدو الحسابات معقدة، حيث يحتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على سورية 2-1، وموريتانيا 1-0، ورغم ذلك لم يضمن «الأبيض» الإماراتي تأهله إلى ربع النهائي، وذلك بعد الخسارة المفاجئة لمنتخب تونس أمام سورية 2-0.



وبإمكان المنتخب الإماراتي التأهل في حال تعادله مع منتخب تونس أو فاز عليه، كما يمكنه التأهل إذا خسر أمام تونس، في حال خسارة أو تعادل منتخب سورية أمام موريتانيا.



أما منتخب تونس فيتأهل إلى ربع النهائي مباشرة في حال فاز على الإمارات، وخسارة أو تعادل سورية أمام موريتانيا، كما لتونس التعادل مع الإمارات والتأهل بحال خسرت سورية أمام موريتانيا.



وبالنسبة لمنتخب سورية، سيضمن تأهله مباشرة إلى ربع النهائي في حال فوزه على المنتخب الموريتاني وتعادل أو خسارة المنتخب التونسي أمام الإمارات، كما يمكنه التأهل في حال التعادل مع موريتانيا وخسارة تونس أمام الإمارات.



من جهته سيكون أمام المنتخب الموريتاني فرصة ضئيلة للتأهل شرط الفوز على سورية بنتيجة كبيرة، وانتظار هزيمة تونس أمام الإمارات بنتيجة عريضة أيضا، بحيث يتجاوز منتخب موريتانيا كل من منتخبي سورية وتونس بفارق الأهداف.