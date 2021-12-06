حرص لاعب منتخب الجزائر يوسف بلايلي على الاحتفال مع نجله عقب انتهاء لقاء منتخب بلاده ولبنان في الجولة الثانية من والتي انتهت بفوز «الخضر» 2-0، حيث قام بلايلي بتحية الجماهير الجزائرية التي امتلأت بهم مدرجات ستاد الجنوب المونديالي بحمل نجله على كتفه.



وكان بلايلي شارك للمرة الأولى مع الجزائر بعد تماثله للشفاء، حيث غاب عن اللقاء الافتتاحي أمام السودان بداعي الإصابة.



وأكد بلايلي: «خضنا مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب اللبناني الذي كان قويا ووقف أمامنا الند للند»، مضيفا ان المنتخب اللبناني ظهر بمستويات دفاعية مميزة، وكان منضبطا من الناحية التكتيكية، لكننا عرفنا كيف نتجاوزه ونفوز أمامه بالأداء والنتيجة.



وأتم: «الآن علينا أن نتطلع إلى الأمام ونفكر في اللقاء القادم أمام مصر الذي يمتلك سمعة كبيرة ولاعبين في المستوى، لكن هذا لن يؤثر علينا بكل تأكيد، وسنفعل ما في وسعنا لتحقيق الفوز والتأهل في الريادة».