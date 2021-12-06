أشاد المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروس، عقب الفوز الكبير على السودان 5-0، بالأداء الكبير الذي قدمه الفريق على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مضيفا: «أرى أننا نواصل العمل بذات الطريقة في كل المباريات، وأنا فخور باللاعبين وما قدموه وأرى أنهم أسعدوا جماهيرهم بالفوز والنتيجة الكبيرة».



وتابع: «لدينا في البطولة 16 فريقا كلها تحلم باللقب وليس مجرد الفوز في مباراة يجعلنا نتحدث عن المنافسة. نحن نلعب خطوة خطوة. نركز الآن على التعافي والاستعداد فقط للمباراة القادمة أمام الجزائر الذي نحترمه، ولكن العمل سيكون مثل أي مباراة وسنواصل العمل للوصول إلى الأفضل».



كما أعرب مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم مجيد بوقرة عن سعادته بفوز منتخبه على نظيره اللبناني 2-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.



وقال بوقرة: «لم نفاجأ كثيرا في المباراة وكنا نعلم أن المنتخب اللبناني سيقدم مردودا قويا على غرار مباراته الأولى أمام المنتخب المصري».



وفيما يتعلق بالاستعداد للقاء مصر غدا، قال بوقرة: «هدفنا التأهل والتواجد في الأدوار النهائية ونسعى لتقديم مردود جيد وحصد النقاط.. وسنكون جاهزين للمباراة وسنعمل على تفادي أخطاء لقاء لبنان»، مشيرا إلى أن إصابة لاعبه يوسف البلايلي في لبنان ليست خطيرة.