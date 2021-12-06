أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت عقدا مع فرنسا يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» لتحل محل أسطول «الميراج 2000» الفرنسية الصنع ايضا في سرب القوات الجوية الإماراتية، بالإضافة الى التدريب والصيانة.



وتعليقا على هذه الصفقة، قال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مساء امس الاول:«إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حاليا في الخدمة، وكنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية». وأضاف اللواء العلوي: «سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من استراتيجيتنا للأمن الوطني، وأود التأكيد أن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة إف- 35 الأميركية المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية».