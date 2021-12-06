نفى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن يكون للعسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في يوليو 2023.



وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب تلقته وكالة فرانس برس إن «مكتب رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق عبد الفتاح البرهان» بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة. وأضاف ان «مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية». وكان البرهان رد بـ «نعم» على سؤال لفرانس برس عما إذا كان سيكون «لكل» المشاركين في الفترة الانتقالية الحق في الترشح لهذه الانتخابات.



ويذكر أن البرهان قال لفرانس برس خلال المقابلة مع فرانس برس «في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نص واضح أن كل مشارك في الفترة الانتقالية لن يسمح له بالمشاركة في الفترة التي تليها مباشرة، لكن اتفاق سلام جوبا أعطى بعض المشاركين في الفترة الانتقالية الحق بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة».



ولاحقا، أوضح مكتبه أن «رئيس مجلس السيادة ذكر الموقعين على اتفاق سلام جوبا» الذي «أعطى بعض الاطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة». لكنه «لم يشر الى أي مؤسسات تابعة للجيش او مؤسسات الدولة وهذا ما لزم التنويه بشأنه».



وبموجب الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك والبرهان، سيبقى الاخير عامين آخرين على رأس السلطات الانتقالية. وبالتالي، سيبقى العسكريون في السلطة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2023.