







تسلّم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.



وذكرت وكالتا الانباء القطرية «قنا» والسعودية «واس» في بيانين منفصلين أمس أنه قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.



وقالت «قنا» إن الرسالة تتضمن دعوة سمو الأمير لحضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الجاري.



وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو أمير قطر، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل الأمير فيصل بن فرحان، تحيات أمير قطر لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء.



من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.



وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في العاصمة مسقط.



ونقل الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين لسلطان عمان وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، نقل وزير الخارجية العماني تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.



وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.



وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال وزير خارجية مملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني، في العاصمة المنامة.



ونقل الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، نقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.



في غضون ذلك، يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة إلى سلطنة عمان ابتداء من اليوم.



وقال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني ان الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالا لما أسفر عنه اللقاء بين جلالة السلطان هيثم بن طارق وخادم الحرمين الشريفين أثناء زيارة السلطان إلى المملكة في يوليو الماضي.



وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا.