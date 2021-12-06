بيروت ـ عامر زين الدين



قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، «في هذا الممر المهدد بخطر السقوط في هاوية المجهول، فإن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان هي شجاعة ملحوظة، لكن يجب ألا تنسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفساد وقتل كل شيء». ودعا جنبلاط في كلمة له خلال لقاء حواري مع منظمة الشباب التقدمي، بحضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، «الحكومة لإعادة اجتماعاتها، وإقرار البطاقة التمويلية، وغيرها من الإجراءات المعيشية الملحة، على اساس إصدار البطاقة التمويلية بالدولار»، محذرا من «إعطائها بالليرة اللبنانية»، ومؤكدا أن «الأهم اليوم هو إعادة تفعيل عمل الحكومة».