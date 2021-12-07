ناشدت سفارتنا في المانيا جميع الرعايا الكويتيين على الأراضي الألمانية الالتزام بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19).



ودعت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه مواطنيها الى الانتباه لأن السلطات الألمانية أقرت قواعد جديدة لتشديد الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأضاف البيان ان اهم هذه الإجراءات توسيع نطاق العمل بما يعرف بقاعدة (غي 2) على مستوى كافة المدن الألمانية والتي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين بممارسة جوانب الحياة العامة مثل الدخول إلى المطاعم والفنادق والمسابح والصالات الرياضية والمسارح وغيرها، لافتا الى تشديد الإجراءات ضد غير المطعمين مثل عدم السماح لهم بالالتقاء بأكثر من شخصين من عائلة ثانية.



وأشار الى انه سيتم السماح لغير المطعمين بدخول محلات الاحتياجات اليومية مثل (السوبر ماركت والصيدليات) كما سيتم السماح للصيدلانيين وأطباء الأسنان بتقديم الجرعات من اللقاح للراغبين بالحصول عليها وذلك بهدف توسيع حملة التطعيم بأكبر قدر ممكن.



وذكر انه سيتم فرض استخدام الكمامات في كافة المدارس وجميع الصفوف المدرسية.



وعن الفعاليات الرياضية والثقافية الكبيرة ذكر البيان انه سيتم السماح فقط بحضور ما لا يزيد على نسبة 30 إلى 50% من إجمالي الحضور على ألا يتجاوز ذلك خمسة آلاف شخص في الصالات المغلقة و30 الفا في الأماكن المفتوحة مع إلزامية ارتداء الكمامات ودخول المطعمين أو المتعافين فقط.



ولفت البيان الى انه سيتم منع التجمعات بالشوارع والساحات في احتفالات رأس السنة ومنع الألعاب النارية مع وجود توجه لفرض التطعيم الإجباري اعتبارا من شهر فبراير 2022 من خلال تصويت البرلمان الألماني على ذلك.