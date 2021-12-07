قال قنصل عام الكويت لدى مدينة (كوانزو) الصينية خليفة الخرافي ان التعاون الثقافي والتبادل الادبي بين الكويت والصين يأتيان في اطار استكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.



وأضاف الخرافي في تصريح لـ«الأنباء» اثر مشاركته في افتتاح الجناح الخاص بالكويت في (مكتبة كوانزو) ان تخصيص جناح للكويت بتلك المكتبة والتي تعد اكبر مكتبة بالصين من شأنه تعزيز مزيد من التبادلات الثقافية والأدبية بين البلدين الصديقين.



وذكر ان هذا التعاون الثقافي والادبي يساهم ايضا في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين ويتيح الفرصة للأصدقاء الصينيين لمعرفة المزيد عن الكويت وموروثها الثقافي والحضاري وتراثها الشعبي وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الخرافي ان (مكتبة كوانزو) هي أحد أهم الوجهات الثقافية والحضارية بالصين لما تحويه من كنوز للحضارة الإنسانية وبما تضمه من كتب قيمة مختارة في شتى المجالات وبمختلف اللغات.

وأشار إلى الجناح الخاص للكويت في المكتبة وما يحويه من مجسمات لأهم معالم الكويت واصدارات وكتب ونشرات مهمة ومتنوعة مهداة من مركز البحوث والدراسات الكويتية معربا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس المركز د. عبدالله الغنيم على ما يبذله والمركز من جهود مثمرة في سبيل اصدار تلك الكتب.



من جانبه، قال مدير مكتبة (كوانزو) فانغ جياجونغ ان تخصيص المكتبة جناحا خاصا للكويت جاء لتميز ارثها الثقافي والادبي الغني والزاخر، واصفا تخصيص ذلك الجناح في المكتبة بـ«الإنجاز الثقافي التاريخي».



وأضاف فانغ ان هذا الإنجاز يضاف الى سلسلة الإنجازات الثقافية والأدبية بين الصين والكويت لما له من دور فعال في نشر ثقافة الكويت وتاريخها وتعميق التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.