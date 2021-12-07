أعلن المشرف العام لإدارة القرآن الكريم والسُنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية «النجاة» جزاع الصويلح انطلاق الموسم الثالث لمشروع «يوم الهمة» لطلاب مدارس النجاة وطلاب الحلقات التابعة لإدارة ورتل.

وبين أن يوم الهمة عبارة عن نشاط قرآني أسبوعي يقام يوم السبت من كل أسبوع من 8 صباحا إلى 4 عصرا، وقد بدأ يوم السبت الموافق 20 نوفمبر ويستمر إلى 26 مارس 2022.

وأشار إلى أن المشروع أثمر في الموسم الأول عام 2018م تخريج 60 حافظا لكتاب الله، وفي الموسم الثاني 2020م أثمر تخريج 65 حافظا لكتاب الله. وفي الموسم الثالث تقدم 300 طالب وتم اختيار 153 طالبا منهم تنطبق عليهم الشروط.