صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري بأن البيت يتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافه الخيرية والإنسانية، ومن ضمن هذا التعاون، دشنت شركة «زين» للاتصالات خدمة التبرع بالصدقات من خلال موقعها الإلكتروني ليتمكن عملاء زين من التبرع والتصدق إيمانا منهم بدورهم في المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي ونشر السعادة والسرور في قلوب المحتاجين.

وذكر المري أن صفحة التبرع تضم عددا من الاختيارات للمشاريع المتنوعة والتي تقام داخل الكويت ومنها (الزكاة - الصدقات - كفارات -إغاثة - صدقة جارية - دفع البلاء - تموين للأسر الفقيرة - أسر متعففة - مشروع الكسوة)، والتي حرصت زين على أن تناسب جميع متطلبات المتبرعين، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على زيادة نسبة 5% رسوما مطبقة على هذه الخدمة تذهب لصالح شركة زين للاتصالات،