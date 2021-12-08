العوفان: المكتب يرعى أسر 94 شهيداً غير كويتي من 14 دولة خليجية وعربية وآسيوية ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت



عرض مكتب الشهيد في ركن خاص بجناح الكويت بمعرض «إكسبو 2020 دبي» يوم أمس أنشطته الوطنية لرعاية أسر شهداء الوطن ومشاريعه الإنسانية التي أنجزها ومبادراته الخيرية في الدول العربية والآسيوية.



وقال الوكيل المساعد بالديوان الأميري المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان في تصريح لـ «كونا» إن مشاركة المكتب تسهم في «إبراز مسيرة الكويت في مجال العمل الإنساني وسجلها المشرف في العطاء ومساندة الإنسان في أشد الظروف والأزمات وكذلك دورها في دعم ورعاية اسر من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن».



وأضاف العوفان أن المكتب يرعى أسر 94 شهيدا غير كويتي من 14 دولة خليجية وعربية وآسيوية ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت، موضحا أن آلية تصنيف الشهيد تتضمن شهداء العمليات الحربية وشهداء الواجب وشهداء الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة.



وذكر المشاريع التي انجزها المكتب خارج الكويت باسم الشهيد ومنها مشاريع خيرية وإنسانية كإنشاء المراكز الدينية والمدارس والمستوصفات الطبية ودار الأيتام في دول عربية وإسلامية عدة تخليدا لذكرى تضحيات الشهداء المجيدة في تلك الدول.



وأوضح أن المكتب الذي أنشئ منذ 30 عاما يقوم برعاية اسر 1308 شهداء في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية والسكنية والقانونية إضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.



وتطرق إلى المشاريع الإنشائية التي حملت اسم «الشهيد في الكويت لإحياء ذكراه العطرة وعرفانا بتضحياته الغالية» ومنها شارع الشهداء وحديقة الشهيد وضاحية الشهداء ومتحف الشهيد وصرح الشهيد.



وفي تصريح مماثل لـ «كونا»، قالت مراقبة العلاقات العامة والأنشطة بمكتب الشهيد ذكريات الحمدان إن المكتب يسعى من خلال هذه المشاركة في معرض «إكسبو دبي» إلى إتاحة الفرصة للزائرين في المعرض للتعرف على إسهامات المكتب وأعماله المتنوعة.



وبينت الحمدان أن المشاركة تشمل شاشة تلفزيونية تعرض أفلاما قصيرة منها فيلم «من ريحة أبوي» وفيلم «رواية شهيد» اللذين يعرضان بصورة مختصرة دور وإنجازات مكتب الشهيد.



وأوضحت انه تم تخصيص ركن خاص للأطفال في الجناح لتعريفهم بالكويت وإنجازاتها ومعالمها عن طريق توزيع كراسات الرسم التي تحمل صورا لهذه المعالم إضافة إلى توزيع شعارات (باجات) تحمل اسم مكتب الشهيد وجناح الكويت ومعرض «إكسبو» وعلم الكويت ودولة الإمارات.



وأشارت إلى أن المكتب سيشارك مرتين أخريين في الجناح عقب هذه المشاركة التي تستمر حتى الـ11 من ديسمبر الجاري، موضحة أن المشاركة المقبلة ستكون بمناسبة العيد الوطني للكويت والأخرى ترتبط بدور المرأة وشهيدات الكويت.