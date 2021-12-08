قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بتدشين حملة «الإسعافات الأولية» بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية بحضور نائب المدير العام لشئون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ونائب المدير العام لشئون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح ونائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والادارية سالم ذياب ونائب المدير العام لقطاع شؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب ونائب المدير العام لشئون الرقابة والتدقيق م.راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة النقي ومدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة، والمنسق العام لجمعية القلب الأميركية حامد الاستاذ، ورئيس قسم خدمة المجتمع بإدارة الطوارئ الطبية صادق كرم.



وذكرت المؤسسة أن هذا التعاون جاء تحقيقيا لرؤيتها وخطتها في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، وحرصا على سلامة الموظفين والمراجعين عند أي ظرف طارئ، لتقديم العناية للمصاب بشكل فوري.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم الأمن والسلامة م.سارة العجمي ان خطة التدريب للموظفين ستكون على مراحل بما لا يقل عن 54 موظفا في المرحلة الاولى موزعين على قطاعات المؤسسة، مع الاستمرار في تدريب الموظفين بشكل دوري لتحقيق الهدف المرجو، ومن ضمن خطط المؤسسة أيضا توفير عيادة طبية لتقديم الرعاية الصحية للموظفين والمراجعين في الحالات الطارئة.