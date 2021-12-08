دارين العلي



اعتمدت وزارة الكهرباء والماء أمس كشوف الترقيات بالأقدمية بعد انتهاء التدقيق عليها من قبل القطاعات المعنية في الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة ان الكشوف تشمل جميع الفئات الوظيفية والدرجات، لافتة الى ان الحاصلين على الترقية هم من استوفوا جميع الشروط الخاصة بالأقدمية.

‏وقالت المصادر ان هذه الكشوف شملت أيضا الترقيات والتسميات للموظفين من فني إلى فني أول ومن مهندس الى مهندس أول وغيرها من التسميات الوظيفية، حيث شملت هذه الكشوف ما يقارب 1600 موظف، بينما شملت كشوف الترقية في الأقدمية ما يقارب 3000 موظف.



وأفادت المصادر بأن هذه الكشوفات تم توقيعها بعد قرارات ‏ديوان الخدمة بهذا الخصوص، إذ إنه كان من المفترض أن يتم توقيعها منذ بداية يوليو إلا انها تأخرت بسبب التدقيق عليها ومراجعتها بالكامل.