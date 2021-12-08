أكدت مراقب البحوث والمعلومات السياحية بقطاع السياحة بوزارة الاعلام عذاري الصالح الحرص على تعزيز وتنمية التعاون العربي بين الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية في المجال السياحي والعمل على تعزيز ثقة السائح العربي في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في تصريح خلال مشاركتها في أعمال الدورة (29) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام الاجتماع.

وذكرت الصالح ان المكتب التنفيذي ناقش العديد من الموضوعات التي تخدم قطاع السياحة في الدول العربية ومنها برنامج تدريب الكوادر البشرية ووضع مبادئ عامة عربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها.



وأشارت الى ان المكتب بحث موضوعات اخرى مثل الابتكار السياحي والسياحة الذكية، إضافة إلى دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة.