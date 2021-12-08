ندى أبونصر



نظمت مجموعة المرأة الدولية حفلها السنوي الذي تقيمه نهاية كل عام احتفالا بقرب قدوم العام الجديد، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق كراون بلازا الاحد الماضي، وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث قامت عضوات مجلس الادارة باستقبال الاعضاء والضيوف والترحيب بهم، وتم تقديم الهدايا من «سانتا كلوز» الذي أضفى بهجة للحفل.



واستهل الحفل بتقديم منسقة العلاقات العامة للمجموعة ليلى بولص، حرم سفير ايطاليا كريستيانا بلدوتشي رئيسة مجموعة المرأة الدولية للعام 2022/2021، التي القت كلمة شكرت فيها الشيخة هنوف البدر حرم وزير الخارجية والرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية على دعمها الدائم للمجموعة، ورحبت أيضا بسفيرات الارجنتين والولايات المتحدة وكينيا، وكندا وتنزانيا اللاتي لبين دعوة المجموعة لحضور الحفل وبعضوات المجموعة والضيوف الذين حضروا الاحتفال، وهنأت الجميع بالاعياد المجيدة، متمنية ان يكون العام القادم عام خير وسعادة للكويت والعالم.



وتم عرض فيديو خاص بالاعياد المجيدة من مدينة بيت لحم في فلسطين قدمته حرم سفير فلسطين ريما الخالدي بهذه المناسبة تلته معزوفات موسيقية خاصة من قبل مجموعة كشفية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية بالكويت، ثم قدمت شيرين حتر إحدى عضوات المجموعة اغاني مستوحاة من روح المناسبة أمتعت المشاركات في الحفل، وبعدها استمتع الجميع بعشاء مميز من عمل طهاة فندق كروان بلازا، تخللته وصلة من الدبكة اللبنانية وسحب على جوائز قيمة مقدمة من سفارتي فلسطين وارمينيا وعدد من الجوائز القيمة الأخرى.



وفي نهاية الحفل، شكرت حرم سفير ايطاليا ورئيسة المجموعة عضوات مجلس الادارة وجميع من ساهم في إنجاح الحفل.