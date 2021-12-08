تتكدس صناديق الورود والزنابق والقرنفل بينما تتحدث المؤثرة على الشبكات الاجتماعية كايكاي عبر هاتفها الذكي من استوديو صغير في أكبر سوق للزهور في آسيا، حيث ينتظر آلاف الزبائن بفارغ الصبر رأيها بشأن أفضل الصفقات.



وتشكل التجارة الإلكترونية قطاعا ضخما في الصين، وقد حقق المؤثرون والعاملون في البث الحي عبر الإنترنت ثروات من خلال عرض المنتجات للعلامات التجارية الفاخرة وشركات مستحضرات التجميل.



وقد طاولت هذه الموجة قطاع البستنة في البلاد التي تقدر قيمتها بنحو 160 مليار يوان (25.1 مليار دولار).

وبعدما كان الناس يزورون الأسواق وبائعي الزهور بأنفسهم، باتوا يتسوقون بشكل متزايد لشراء الأزهار عبر هواتفهم الذكية. ويمثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أكثر من نصف حجم مبيعات القطاع.