عثرت الشــرطـــة الاتحادية الألمانية على مليون يورو نقدية مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي ألمانيا، ما أدى بالشرطة إلى اكتشاف مهرب أموال محتمل وراء هذه الواقعة.



كانــــت الشرطـــة اكتشفت هذه الأموال مساء السبت ضمن حمولة تقلها شاحنة قادمة من هولندا.



وقــال متحدث باسم الشرطة الاثنين إن الكرتونة بلغت زنتها 31 كيلوغراما.



وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقا مع سائق الشاحنة المجرية (55 عاما) للاشتباه في ضلوعه في جريمة غسل أموال.



ويجـــري مكـتــب الجمارك في مدينة إيسن تحقيقات لمعرفة مصدر هذه الأموال المصادرة والغرض من استخدامها.