بعد نحو أربع سنوات على إعادة فتح دور السينما، فرشت السعودية الاثنين السجادة الحمراء في مدينة جدة الساحلية لمشاهير صناعة السينما المشاركين في أول مهرجان سينمائي ضخم تدعمه حكومة المملكة.



وخطت عشرات الفنانات السعوديات والعربيات والأجنبيات على السجادة الحمراء، فيما أكد مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي لوكالة فرانس برس «أنه يوم تاريخي في المملكة».



وكانت السعودية أعادت فتح دور السينما في ابريل 2018 بعد إغلاق استمر عقودا، في إطار سلسلة من الإصلاحات بدأت مع تسلم ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017.



وتنظم الدورة الافتتاحية لمهرجان «البحر الأحمر السينمائي» في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد بين 6 و15 ديسمبر، وتشمل 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة.



وانطلقت الدورة غداة تنظيم أول سباق فورمولا واحد في المملكة.



ومن بين الأعمال المشاركة في المهرجان، الفيلم الأردني «الحارة» للمخرج باسل غندور الذي أثار إعجاب النقاد، إضافة إلى أفلام غير عربية بينها «سيرانو» لجو رايت و«83» عن فوز الهند بكأس العالم في الكريكت سنة 1983.

وقالت الفنانة السعودية إلهام علي لوكالة فرانس برس «السينما كانت موجودة لكن بشكل مصغر أكثر، هي أعمال محلية وسينما محلية حتى المهرجانات كانت تعتبر محلية مثل مهرجان الأفلام السعودية».