ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو المدمر في إندونيسيا من 22 إلى 34 قتيلا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكــوارث عبد المهاري الثلاثاء، في وقت تفقد رئيس الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا الأضرار.



وقال عبد المهاري لوكالة فرانس برس إن «الحصيلة الأخيرة التي حصلنا عليها في هذه المرحلة هي مقتل 34 شخصا وفقدان 17» بعدما دمر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال.



كما خلف ثوران البركان عشرات الجرحى، أصيب عدد كبير منهم بحروق. وأجلي 3700 شخص تقريبا من المنطقة المتضررة، وفق قوله.