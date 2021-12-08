عبدالعزيز الفضلي



عدلت وزارة التربية شروط التقدم لوظيفة عامل نظافة بعدما تم استبعاد ما يقارب 2900 متقدم للعمل لمخالفة شرط العمر والشهادة الدراسية، إضافة الى عدم وجود اقامة سارية.



وقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية بالإنابة د.عبدالمحسن الحويلة في كتاب وجهه الى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إن طلبات غير مستوفية الشروط قد وردت إلى الوزارة، حيث مثلا لوحظ أثناء فرز أوراق المتقدمين لشغل وظيفة عامل نظافة واستبعاد من يحمل شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم بعد المتوسط، مما أثر بالسلب على عدد المقبولين.

وأوضح الكتاب رؤية الإدارية باستثناء من يحمل هذه الشهادة لدخول المقابلة، حيث إن المؤهل العلمي ينعكس بالإيجاب على الشخص نفسه ومستوى ثقافته ومعرفته، حيث سيقوم هؤلاء بالتعامل مع إدارات المدارس والإدارات المختلفة بالوزارة، ومعرفته بما يسند إليه من مهام وواجبات وحرصهم على حفظ الوثائق والملفات والأوراق التي تكون بين ايديهم.



كما بين الحويلة كذلك وجود طلبات غير مستوفية لشرط العمر (25 - 40)، ومن ثم ارتأت اللجنة النظر في تعديل شرط العمر إلى (21-45)، داعيا إلى اعتماد اقتراح تعديل هذه الشروط نظرا لحاجة الوزارة وكذلك إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للوظيفة.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن لجنة المقابلات ستبدأ اليوم الأربعاء باستقبال المتقدمين وفقا للشروط الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لمصلحة العمل وتحقيقا للهدف المنشود.