تعاون قريب من خلال السفارة الأميركية بالكويت مع كليات للطيران في الولايات المتحدة



آلاء خليفة



تزامنا مع اليوم العالمي للطيران المدني (7 ديسمبر) زارت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي، كلية تكنولوجيا الطيران في مقرها بمنطقة ابو حليفة وأخذت جولة تفقدية بأرجاء الكلية وتعرفت على مرافقها، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس امناء الكلية والمسؤول التنفيذي م.نجيب الغريبة وعميد كلية تكنولوجيا الطيران د.نادر علي ونائب العميد عبير الجيران، حيث استمعت السفيرة الى شرح عن اقسام الكلية وتخصصاتها المختلفة ونظام الدراسة فيها، واطلعت على مرافق الكلية التي تتيح للطلبة تدريبا عمليا مساندا لما يتعلمونه نظريا في الكلية.



وخلال الجولة على مرافق الكلية من حظيرة الطائرات وما تشمله من معدات وأدوات متطورة وحديثة للتعليم وكذلك الورش بما فيها التجهيزات اللازمة لتدريب الطلبة، أشادت السفيرة رومانوسكي بالامكانيات والمعدات الموجودة بالكلية وواصلت حديثها بالشكر والتقدير للكلية على حسن الاستضافة.



من جانبه، شكر نائب رئيس مجلس امناء كلية تكنولوجيا الطيران والمسؤول التنفيذي م. نجيب الغريبة السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي لاسيما ان زيارتها للكلية تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يصادف 7 ديسمبر، لافتا الى انهم تبادلوا اطراف الحديث مع السفيرة حول اطر التعاون المشترك وكيفية تطوير التعليم في الكويت، مشيرا إلى انها أبدت إعجابها، خلال جولتها التفقدية في ارجاء الكلية، بما شاهدته من تنظيم ومبان وقاعات، فضلا عن توفير التدريب العملي لطلابنا.



وكشف الغريبة في تصريح لـ«الأنباء» عن أنه سيتم في المستقبل القريب التعاون من خلال السفارة الأميركية في الكويت مع كليات للطيران في الولايات المتحدة الأميركية لتطوير التعليم في الكويت وفتح مجال لطلابنا للدراسة خارج الكويت في الجامعات الأميركية دون أي قيود.



من ناحية أخرى، أوضح الغريبة ان كلية تكنولوجيا الطيران جزء من المجتمع الكويتي، موضحا ان الكلية تهدف الى جلب تخصص هندسة الطيران داخل الكويت بدلا من ان يسافر الطلبة الكويتيون الى الخارج ويعيشوا في الغربة خلال سنوات الدراسة، موضحا ان الكلية تمنح الخريج دبلومة في هندسة الطيران ورخصة معتمدة من منظمة «easa» الدولية وذلك بالتعاون مع ast perth college التابعة لجامعة «هايلاندز وايلاندز اتش اي» في اسكتلندا، لافتا الى ان شهادة الدبلومة ورخصة هندسة صيانة الطائرات معتمدتان أوروبيا ودوليا وتسمحان للحاصل عليهما بالعمل في مختلف شركات الطيران العالمية، بالإضافة الى اعتمادها من وزارة التعليم العالي في الكويت.



وكشف الغريبة عن ان الكلية اليوم تضم 800 طالب كويتي يدرسون في كلية تكنولوجيا الطيران، موضحا ان الكلية حريصة على الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني.