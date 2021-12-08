نظمت كلية بوكسهل الكويت ورشة عمل عن بعد تحت عنوان «تمكين المرأة ما بعد جائحة كورونا»، شاركت بها مديرات الثانويات ورئيسات الأقسام على صعيد مختلف المناطق التعليمية وذلك حرصا منها على نشر ثقافة تمكين المرأة الكويتية خاصة في الجالات التعليمية.

وخلال الورشة قامت رئيسة قسم الدراسات الإدارية في الكلية والحاصلة على دكتوراه في إستراتيجية الإدارة د.أرزو حراف، بتقديم ورقة علمية تحت عنوان «تمكين المرأة ما بعد جائحة كورونا».

وتناولت الورشة مواضيع متعددة عن التحديات التي تكونت من جراء «كورونا» والتي غيرت طريقة العمل في مختلف القطاعات وبالتحديد قطاع التعليم. وناقشت د.حراف خطوات عملية تساعد القيادة في الثانويات على تكوين فريق عمل متعاون ولديه الحافز لتعلم كل ما هو جديد.

وشددت على أهمية دور القيادة في تفهم تغيرات اسلوب العمل وكونه اكثر استقلالية ومرونة، وأيضا تشجيع طاقم العمل على تبادل المعلومات والخبرات الفردية.