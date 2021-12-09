سعود عبدالعزيز



بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ نفذ قطاع المرور أمس حملة موسعة على منطقة الشويخ شملت عدة كراجات، وخلال الحملة جرى تحرير عدد من المخالفات المرورية وتحرير محاضر لكراجات تقوم بتصليح مركبات دون اذن.

كما قام رجال المرور بشن حملة على المركبات التي تصدر عنها أصوات مزعجة وأيضا المركبات المخالفة لاشتراطات التظليل على شارع دمشق وجرى تحرير أكثر من 200 مخالفة أمن ومتانة، وعلى الطرقات التي يحظر فيها سير الدراجات النارية نظم رجال الحملة حملة راجلة وجرى تحرير 80 مخالفة لعمال توصيل.