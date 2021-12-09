نظّمت قوة الإطفاء العام صباح امس ورشة عمل بعنوان معدات الإطفاء بين الفحص الفني والاعتماد العالمي بالتعاون مع معهد المعايير التركية بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، وتطرقت الورشة الى آلية فحص معدات الإطفاء وفق المواصفات القياسية الدولية إضافة الى شروط اعتماد وانضمام جهات تقويم المطابقة بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايير وجهات التفتيش التي تستوجب اعتمادات عالمية من منظمات دولية معترف بها.



كما بحثت قوة الاطفاء العام مع معهد المعايير التركية تكثيف التعاون والشراكات مع المختبرات العالمية لتسهيل مهمة أصحاب الأعمال وشركات الإطفاء داخل الكويت.