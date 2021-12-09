محمد الجلاهمة



داهم رجال الأمن العام وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد بالوكالة اللواء عبدالله العلي في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول أحد أكبر أوكار تصنيع الخمور المحلية وضبط بداخل الوكر كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للتعبئة وأخرى جاهزة للبيع، إلى جانب أدوات تقطير ومعدات التصنيع والمواد التي تدخل في عمل هذه الخمور المحلية، فيما قال مصدر أمني إن الوكر مقام داخل فيلا مستأجرة بمبلغ يتجاوز الـ 800 دينار وان رجال الأمن ضبطوا القائمين عليه وهم وافدان من الجنسية النيبالية وامرأتان لم يعثر بحوزتهما على إثبات.



واستنادا الى مصدر أمني فقد ورد بلاغ إلى عمليات الداخلية عن وجود مصنع للخمور في منطقة سلوى وعلى الفور تم توجيه قوة من مخفر سلوى ولدى وصول رجال الأمن شوهد مواطن قال إنه أجر المنزل الى مواطن وان المنزل تصدر منه روائح كريهة ولدى معاينة رجال الأمن للمنزل شوهد آسيويان يحاولان الهرب ليتم ضبطهما وتبين أنهما نيباليان ليتم اخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد بالوكالة اللواء عبدالله العلي الذي وجه بالدخول نظرا لوجود جريمة مشهودة ولدى وصول رجال الأمن وبتفتيش المنزل عثر فيه على 157 كيسا وفي كل كيس 7 بطول بلاستيكية و1099 بطلا داخل أكياس و3 آلاف زجاجة كبيرة و161 برميلا بداخلها مادة سائلة يشتبه بأنها مسكرة و7 شفاطات وعليه تمت إحالة الاشخاص إلى المخفر وكذلك جار تبصيم المتهمين وعمل اللازم.