مبارك التنيب



توفى طفل كويتي من مواليد 2015 متأثرا بإصابات بالغة لحقت به جراء تعرضه للدهس بالخطأ بواسطة مركبة والده، فيما لحقت إصابات طفيفة بشقيقي الطفل.



وقال مصدر أمني إن طوارئ مستشفى الفروانية أبلغت عمليات الداخلية بوصول 3 أطفال بهم إصابات بواسطة سيارة والدهم في منطقة بر كبد، حيث أفاد الأب بأنه دهس أبناءه بالخطأ، وتبين وفاة أحد الأطفال الثلاثة وإصابة الآخرين بجروح طفيفة، وسجلت قضية، من جهة أخرى، لقي وافد آسيوي مصرعه متأثرا بإصابة جسيمة لحقت به من جراء قيام خروف بنطحه.

وقال مصدر أمني إن الوافد لفظ أنفاسه بعد عدة ساعات من وصوله إلى المستشفى.