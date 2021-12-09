أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.



وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (الحرة) الأميركية، أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض ـ جو و8 مضادة للمدرعات.



وأشار البيان إلى أن عملية مصادرة الأسلحة والنفط الإيرانيين تمت في فترات مختلفة من 2020، مضيفا أن البحرية الأميركية صادرت هذه الأسلحة من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أن هذه الأسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.



من جانبها، قالت البحرية الأميركية إنها «صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب»، كما أمرت بتوجيه عائدات بيع النفط الإيراني المصادر والبالغة نحو 27 مليون دولار، إلى صندوق ضحايا الإرهاب.



وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، أن الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020.



من جهته، قال مساعد المدعي العام، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية ماثيو أولسن، إن «تصرف الولايات المتحدة في هاتين الحالتين وجه ضربة مدوية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري»، مضيفا أن وزارة العدل ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها.